На Урале мелеют водохранилища – некоторые высохли уже наполовину (ФОТО)

На Урале в последние три года складываются неблагоприятные погодные условия для пополнения запасов пресной воды. Даже весной, во время паводка, уровень рек остается недостаточно высоким, а озера и водохранилища мелеют. Люди, живущие поблизости от водоемов, еще в 2021 году стали присылать в редакцию «Нового Дня» фотографии, которые красноречиво говорят о нехватке воды. Это же подтверждают и специалисты, хотя и успокаивают, что ситуация не критическая. По крайней мере, пока.

Волчихинское водохранилище. Осень 2021 года

«Водность многих рек региона в начале 2023 года составляла 40-60%, что ниже показателей прошлого года на этот же период. По прогнозам, уровни воды на большинстве водных объектов Свердловского района в нынешнее половодье не поднимутся выше нормы. Это при условии, что погодные условия будут средними», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Росводресрусов. Там уточнили, что Верхне-Качканарское водохранилище сейчас наполнено на 93,25% от нормы, Нижне-Качканарское – на 64,62%, Волчихинское – на 64,04%, а Верхне-Макаровское – всего на 51,15%.

В областном министерстве природных ресурсов и экологии о ситуации тоже знают. Там объяснили маловодье погодой. «Общей причиной обмеления водных объектов на территории региона являются дефицит осадков и высокая температура воздуха в летне-осенний период в 2021 и 2022 годах. В 2023 году дефицит осадков сохраняется», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Росводресурсах, в свою очередь, подчеркнули, что хоть во всем действительно и виновата погода, удивительного в ситуации нет – фазы полной воды и маловодья сменяют друг друга, и специалисты об этом знают. «Смена периодов водности – естественное явление в природе, маловодье и многоводье сменяют друг друга в среднем раз в 7-11 лет. Они не возникают внезапно, на их характере сказывается ряд климатический факторов: количество осадков, температура воздуха, высота снежного покрова, степень промерзания почвы и т.д. Так, весна 2022 года была ранней и затяжной, растаявший снег впитывался в почву и интенсивно испарялся, что помешало пополнить запасы рек и озер. Засушливое и жаркое лето также сказалось на объемах ресурса. По данным Уральского ЦГМС, во второй половине прошлого года на большинстве водных объектов Свердловской области фиксировались низшие уровни воды за весь период наблюдений», – добавили в пресс-службе Росводресурсов.

Еще одна важная причина, о которой говорят эксперты, – это вырубка лесов. При большой потере леса даже обильные осадки не исправят положение. «У нас достаточно большие площади водосбора, из-за лесных вырубок снеговое питание весной быстро убегает, не аккумулируется почвой. Лес сохранял бы воду, в лесу медленнее тает снег, проникая в грунтовые воды и подпитывая летом. Но поскольку этого нет, весной вода убегает, и водохранилища не успевают наполниться», – пояснял «Новому Дню» доктор технических наук, заслуженный эколог РФ, академик Российской экологической академии, академик международной Академии наук экологии, безопасности жизнедеятельности, профессор Александр Попов.

В областном минприроды объяснили, что сейчас частично решить проблему с маловодьем может очистка водохранилищ от иловых донных отложений. Однако нельзя так просто начать работы – например, чтобы приступить к очистке Волчихинского водохранилища, одного из питьевых резервуаров Екатеринбурга, нужно сначала провести мониторинг ситуации на Верхне-Макаровском. Аналогичное наблюдение по Волчихинскому заняло два года.

Что касается Нижне-Качканарского водохранилища, то специалисты ЕВРАЗа (водоем был создан для нужд обогатительного комбината, который входит в структуру компании) в прошлом году разработали проект и ввели специальное оборудование – насосную станцию под дамбой № 2, которая перехватывает дренажную воду и отправляет ее обратно на хвостохранилище. Так только за 2022 год было сэкономлено 11 млн кубометров свежей воды. В этом году будет смонтировано такое же оборудование под дамбами № 3 и № 4, это позволит сохранять еще 14 млн кубических метров воды ежегодно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

В уральской же столице с водой пока ситуация не до конца ясна, в том числе – с тем, хватит ли городу своей питьевой или придется занимать у Челябинской области, как это было в 2022-м. «Специалисты ведут мониторинг наполняемости водоемов, из которых ведется забор питьевой воды для Екатеринбурга. До окончания паводка (конец мая) давать оценку запасу воды преждевременно. Если в течение лета возникнет дефицит воды, будет задействован Нязепетровский каскад», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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