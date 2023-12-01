Мэрия Екатеринбурга увеличит финансирование на перекачку воды из Челябинской области

Власти Екатеринбурга потратят дополнительные 7 миллионов рублей на перекачку воды из Незяпетровского водохранилища. Средства предусмотрены в муниципальной программе «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности» и поступят из внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для водоснабжения Екатеринбурга используется вода из Верхне-Макаровского водохранилища на реке Чусовой. Но из-за географического положения уральской столице часто не хватает собственной воды, а обмеление свердловских водоемов только усугубляет проблему. Для пополнения водных запасов МУП «Водоканал» использует резервное водохранилище в Челябинской области – Незяпетровское. Обычно процесс перекачки воды запускается с осени по весну, но в этом году из-за сухой осени 2022 года работы начались с 1 июня. Прогнозируется, что и в 2024 году уровень воды в Верхне-Макаровском водохранилище продолжит снижаться.

Ранее «Новый День» описывал, как происходит перекачка воды. Нязепетровское водохранилище находится в 220 километрах от Екатеринбурга. Из него при помощи каскадных насосных станций через водораздел (горный хребет) по водоводам перекачивают воду в реку Западная Чусовая, по естественному руслу которой вода самотеком попадает в Верхне-Макаровское, а затем в Волчихинское водохранилище – около 420 кубометров каждую минуту. Один месяц перекачки воды двумя насосами обходится примерно в 45 миллионов рублей. В основном, это затраты на электричество, пояснили в екатеринбургском Водоканале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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