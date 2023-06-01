Водоканал раскрыл, сколько тратит денег на перекачку воды из Челябинской области в Екатеринбург

Екатеринбургский Водоканал сегодня начал перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в Волчихинское – основной питьевой водоем уральской столицы. Из-за географического расположения Екатеринбургу часто не хватает собственной воды, а засушливый май в этом году только добавил проблем.

В последние годы процесс перекачки воды из резервного водохранилища в Челябинской области запускался с осени по весну. Но в этом году из-за раннего обмеления местных водоемов работы начались 1 июня.

«Месяц перекачки воды двумя насосами обходится предприятию в 45 миллионов рублей. В основном, это затраты на электроэнергию. Сколько воды будем перекачивать, пока сложно сказать, так как все зависит от гидрологических условий. Специалисты Водоканала постоянно мониторят ситуацию», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.

Нязепетровское водохранилище находится в 220 километрах от Екатеринбурга. Из него при помощи каскадных насосных станций через водораздел (горный хребет) по водоводам перекачивают воду в реку Западная Чусовая, по естественному руслу которой вода самотеком попадает в Верхне-Макаровское, а затем в Волчихинское водохранилище – около 420 кубометров каждую минуту.

Ранее «Новый День» писал, как жители Екатеринбурга одним простым действием могут сэкономить 1,8 млрд. литров воды из-под крана.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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