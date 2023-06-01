Самая теплая весна и самый сухой май – погодные рекорды Екатеринбурга

Минувшая весна в Екатеринбурге стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Средняя температура трех весенних месяцев – март, апрель, май – составила +7,8 °C, превысив норму на 3,4 градуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

«Май в Екатеринбурге со средней температурой +16,4 °C стал не просто очень теплым, превысив норму (+12,2) на 4,2 градуса, но и оказался вторым из самых теплых майских месяцев за всю историю наблюдений, уступив только маю 2021 года (+18,5)», – говорится в сообщении.

Кроме того, это еще был и самый засушливы й май в истории наблюдений на городской метеостанции. За весь месяц выпало 0,5 мм осадков (небольшой дождь был 1 мая), что составляет 1% от месячной нормы.

Как отмечают синоптики, прошедший май в Екатеринбурге был теплее, чем в Сочи (+15,4 °C), Краснодаре (+15,6°) и Ростове-на-Дону (+16°).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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