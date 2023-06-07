На Урал пришли грозы и град

В Свердловской области резко сменилась погода. Синоптики Уральского УГМС предупреждают: сегодня будут грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Похолодает до +14...+19 градусов. При этом сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности, леса продолжают гореть.

В Екатеринбурге сегодня будет не выше +16 °C, облачно и дождь. Завтра станет чуть теплее, до +22°, преимущественно без осадков.

Напомним, минувшая весна в Екатеринбурге стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Средняя температура трех весенних месяцев – март, апрель, май – составила +7,8 °C, превысив норму на 3,4 градуса. А май стал еще и самым засушливым.

В первых числах июня рекорды продолжились: 4 июня дневной максимум составил +34,2 °C, до этого самым жаркий день был в 1936 году, +33 градуса. А среднесуточная температура составила +24,8°, это самое жаркое 4 июня за последние 143 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»