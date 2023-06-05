В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался почти полтора века

В Екатеринбурге в воскресенье, 4 июня, было побито сразу два температурных рекорда. Дневной максимум составил +34,2 °C, до этого самым жаркий день был в 1936 году, + 33 градуса. А среднесуточная температура составила +24,8°, это самое жаркое 4 июня за последние 143 года. Было теплее на 9,6 градусов, чем в норме. А еще этот день стал самым жарким в 2023 году, сообщает в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин.

Добавим, накануне вечером в Екатеринбурге была гроза. Уральское УГМС предупреждает, что сегодня в целом по Свердловской области возможно ее повторение – могут быть грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с. В Екатеринбурге по прогнозу – без существенных осадков, +24...+26°. Завтра днем возможен кратковременный дождь, а к среде похолодает до 18-20 градусов и будет дождь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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