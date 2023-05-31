Уральцы могут сэкономить 1,8 млрд литров воды

Екатеринбург с завтрашнего дня начинает перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. В минуту в Волчихинское водохранилище, основной питьевой водоем уральской столицы, будет поступать 420 кубометров воды.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов вступил с просьбой экономнее расходовать воду. «Новый День» присоединяется к призыву. Даже минимальное действие от каждого екатеринбуржца может сэкономить миллиарды литров воды.

Так, в среднем из крана утекает 10 литров воды в минуту. Если закрывать воду во время чистки зубов, то, исходя из рекомендаций стоматологов, в сутки каждый житель Екатеринбурга может экономить 40 литров воды (по 2 минуты 2 раза в день, утром и вечером). В месяц – 120 литров с человека или 1,8 млрд литров со всего Екатеринбурга.

То есть просто закрывая воду во время чистки зубов, уральцы смогут экономить столько воды, сколько перекачивается непрерывно за трое суток из Челябинской области в Свердловскую.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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