российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 ноября 2025, 09:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбург теперь пьет местную воду. Водоканал отказался от перекачки из Челябинской области

Екатеринбургский Водоканал больше не перекачивает воду из Челябинской области, чтобы пополнить запасы собственного источника водоснабжения. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, в 2025 году от этой практики отказались. По мере необходимости перекачка воды ведется из Новомариинского и Ревдинского водохранилищ, которые находятся гораздо ближе к уральской столице, и это стоит «в десять раз дешевле».

Напомним, в прошлые годы из-за обмеления водоемов в Свердловской области Екатеринбург постоянно испытывал нехватку воды. Основной питьевой водоем мегаполиса – Волчихинское водохранилище, но его нужно пополнять. Раньше Водоканал перекачивал воду из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области в 220 километрах от Екатеринбурга. Месяц работы двух насосов в 2023 году обходился муниципальному предприятию в 45 миллионов рублей. В основном это были затраты на электричество.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Мэрия Екатеринбурга увеличит финансирование на перекачку воды из Челябинской области

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,