Екатеринбург теперь пьет местную воду. Водоканал отказался от перекачки из Челябинской области

Екатеринбургский Водоканал больше не перекачивает воду из Челябинской области, чтобы пополнить запасы собственного источника водоснабжения. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, в 2025 году от этой практики отказались. По мере необходимости перекачка воды ведется из Новомариинского и Ревдинского водохранилищ, которые находятся гораздо ближе к уральской столице, и это стоит «в десять раз дешевле».

Напомним, в прошлые годы из-за обмеления водоемов в Свердловской области Екатеринбург постоянно испытывал нехватку воды. Основной питьевой водоем мегаполиса – Волчихинское водохранилище, но его нужно пополнять. Раньше Водоканал перекачивал воду из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области в 220 километрах от Екатеринбурга. Месяц работы двух насосов в 2023 году обходился муниципальному предприятию в 45 миллионов рублей. В основном это были затраты на электричество.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

