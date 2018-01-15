В мэрии опровергли слова министра о том, что Екатеринбург напоят водой из подземных источников

В администрации Екатеринбурга ничего не слышали о разработке подземных источников воды для нужд города. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, когда возникает дефицит питьевой воды, его покрывают за счёт перекачки ресурса из Нязепетровского водохранилища. «Затраты на это – порядка 34 млн рублей, но это не сказывается на жителях города, это за счёт внутренних ресурсов Водоканала», – сказали агентству в мэрии.

Там напомнили, что за последние 10 лет к такому способу прибегали дважды.

Напомним, ранее глава министерства природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов говорил о том, что в Екатеринбурге в ближайшее время будет постоянный дефицит питьевой воды, но есть 17 подземных источников, которые можно использовать как дополнительные. Например, тот, что нашли на Компрессорном, вернее, под ним, может закрыть потребность всего микрорайона. Но только подземными источниками не обойтись. «Надо исследовать качество, чтобы понять, как проводить водоподготовку. Но если даже под самой грязной речкой уйти на 100 метров в глубь, вода чистая – слеза», – сказал г-н Кузнецов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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