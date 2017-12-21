Екатеринбуржцев напоят подземными водами

Екатеринбург в ближайшие годы будет испытывать дефицит воды, если не найти новые источники. К такому выводу пришли в областном министерстве природных ресурсов. Действующих водохранилищ недостаточно для того, чтобы «напоить» весь город.

Вместе с тем свердловские власти решительно отвергают идею строительства двух новых водохранилищ. Такую инициативу руководство региона декларировало еще во время губернаторства Александра Мишарина. Тогда предполагалось построить их в бассейне реки Чусовой, но, как сказал сегодня глава минприроды области Алексей Кузнецов, это слишком дорого. «К тому же без проекта и государственной экологической экспертизы мы не можем оценить ущерб окружающей среде от строительства», – пояснил он в ходе Второго открытого форума прокуратуры Свердловской области.

По словам министра, в Екатеринбурге есть 17 подземных источников, которые можно использовать как дополнительные. Например, тот, что нашли на Компрессорном, вернее, под ним, может закрыть потребность всего микрорайона. Но только подземными источниками не обойтись. «Надо исследовать качество, чтобы понять, как проводить водоподготовку. Но если даже под самой грязной речкой уйти на 100 метров в глубь, вода чистая – слеза», – сказал г-н Кузнецов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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