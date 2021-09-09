Свердловская область опустилась на второе место в стране по числу лесных пожаров

На 10 часов утра в регионе действовало 20 пожаров на площади 1431 гектар. 19 локализовано, 12 ликвидировано, – сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. На первом месте Республика Саха (Якутия). Там действуют 32 пожара на площади 167 тысяч гектаров.

Свою роль в улучшении ситуации сыграла погода. На этой неделе в регионе похолодало. Вчера в столице Урала шел дождь.

В ликвидации природных пожаров задействован 351 человек, 105 единиц техники. Бороться с пожарами госструктурам помогают волонтеры. Активисты с середины августа спасают лес. Также, по информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха превышений предельно допустимой концентрации измеряемых не зафиксировано. В регионе действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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