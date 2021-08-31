Свердловская область стала лидером по числу действующих лесных пожаров

В Свердловской области дислоцирована почти треть лесных пожаров, зарегистрированных сегодня в стране.

Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана», в общей сложности сегодня в России идут работы по тушению 111 лесных пожаров. Из них 41 – на территории Свердловской области, пройденная огнем площадь – 7 632 га.

Республика Саха (Якутия) – на втором месте по числу пожаров (17), но по-прежнему на первом – по их площади (140 877 га). Иркутская область на втором месте по площади пожаров (35 975 га) и третьем – по их количеству (15).

В Курганской области действуют 4 лесных пожара, огнем пройдено 569 га. В Тюменской – 7 пожаров, сгорело 498 га леса. В Челябинской области тушат пожар на особо охраняемой природной территории – ГЗ «Ильменский», сгорело 923 га леса.

Всего на тушении лесных пожаров в РФ задействовано более 6,7 тысячи парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов лесных участков, привлеченного местного населения, пожарной охраны и других сил. Работают более 1,3 тысячи бульдозеров, экскаваторов, автоцистерн, машин повышенной проходимости и другой техники. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Авиалесоохраной задействовано около 70 воздушных судов.

По прогнозам Авиалесохраны, в сентябре условия погоды могут создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров в южной части Курганской и Челябинской областей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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