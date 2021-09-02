В Свердловской области горит 7,5 тысячи гектаров леса

По информации департамента информполитики области, на 11 часов утра 2 сентября действует 37 лесных пожаров на площади 7 тысяч 504 га. По этим данным, Средний Урал опустился на второе место по количеству пожаров в России.

А по сообщению Уральской базы авиационной охраны лесов, на 6 часов утра 2 сентября действовало 50 лесных пожаров на площади 7 тысяч 430 га. По информации обоих ведомств, 29 из них локализовано, ликвидировано 13. В тушении задействованы 617 человек из лесоохраны и МЧС, 181 единица техники.

Также сообщается, что угрозы распространения пожаров на населенные пункты нет. Для обеспечения дополнительной защиты вблизи них проведена опашка. Также проводится круглосуточное окарауливание. Для анализа ситуации используют самолеты.

«На станциях контроля воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений предельно допустимой концентрации измеряемых веществ не зафиксировано», – сообщили в ДИПе.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.

Бороться с пожарами госструктурам помогают волонтеры. Активисты с середины августа спасают лес.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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