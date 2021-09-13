В Свердловской области потушены все природные пожары

По информации Уральской базы авиационной охраны лесов, на 10 часов утра 13 сентября на Среднем Урале ликвидированы все лесные пожары. За сутки потушили 6 пожаров на площади в 595 га.

По информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха превышений предельно допустимой концентрации измеряемых веществ не зафиксировано.

Свою роль здесь сыграла погода: на прошлой неделе в регионе похолодало, несколько дней шел дождь.

Как рассказали «Новому Дню» волонтеры, сегодня утром они обнаружили задымление рядом с трассой из Екатеринбурга в сторону Первоуральска. Однако по информации ГУ МЧС, на территории Первоуральского городского округа лесные пожары не зарегистрированы. К месту выезжал пожарно-спасательный отряд, возгорания сухой растительности вдоль трассы Екатеринбург – Первоуральск не обнаружены – добавили в ведомстве.

По данным ДИПа, за лето возникло 1203 природных пожара на площади 59 789 гектаров. По размеру это два Нижних Тагила.

О том, как волонтеры помогали госструктурам бороться с пожарами, ранее рассказывал «Новый День» в репортаже с места событий. По информации от активистов, сейчас они помогают восстанавливать лес – убирают мусор и высаживают новые деревья.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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