В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим

С 1 ноября на Среднем Урале отменяется особый противопожарный режим. Причина – в регионе стабилизировалась обстановка с лесными пожарами, снизилась вероятность его возникновения из-за сухой и ветреной погоды. Постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

Режим действовал с весны. В это время любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, были запрещены. Нельзя было сжигать мусор и сухую траву, даже в бочках. Также под запретом были любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах.

Сейчас на Среднем Урале действуют два природных пожара на площади 7 га, они локализованы, еще два пожара за прошедшие сутки потушили.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, за лето в регионе возникло 1203 природных пожара на площади 59 789 гектаров. По размеру это два Нижних Тагила.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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