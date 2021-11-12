В свердловских магазинах взлетели цены на картофель

На Среднем Урале снова дорожают продукты. Быстрее всех растет цена на картофель, хотя стоимость остальных сезонных овощей закономерно упала. Также дорожают молоко, мясо и куриные яйца.

Как сообщает Свердловскстат, за минувший месяц цена на картофель выросла почти на 15%. Теперь отпускная цена за килограмм картошки составляет 39,4 рубля, в магазинах ценник доходит до 50-60 рублей. Также отмечается рост цен на мясо: курицу (4,55%), свинину (2,25%), баранину (1,38%), говядину (1,1%). Куриные яйца подорожали на 9,6%. Молоко выросло в цене на 3-5%, хлеб – на 2,5-3,5%. Также подросли цены на гречку (3,4%).

За год сильнее всего подорожали овощи: картофель на 64,6%, белокочанная капуста на 69%, лук на 14,9%, морковь на 40,8%.

Напомним, летом ценники на морковь били рекорды. Стоимость за 1 килограмм овоща доходила до 100 рублей. Власти винили во всем засуху 2020 года. Стоит отметить, что и в этом году аграрии просили ввести в Свердловской области режим ЧС, так как из-за отсутствия дождей урожай был плохим. В середине сентября фермеры собрали картофеля в три раза меньше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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