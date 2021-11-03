В Свердловской области начали дорожать яйца, возможно – из-за птичьего гриппа

В Свердловской области вновь начала расти цена на яйца. Если в сентябре десяток стоил в среднем 68,5 рубля, сейчас – уже 76 рублей. Не исключено, что на подорожание повлиял птичий грипп в соседней Тюменской области, откуда прекращены поставки с крупнейшей фабрики.

По данным Свердловскстата, только за последнюю неделю рост цен на яйца в магазинах Среднего Урала составил почти 3%. В среднем десяток стоит теперь 76,05 рубля. Если сравнить цены за год, то получится, что яйца подорожали почти на 20% по сравнению с сентябрем 2020-го (на сентябрь 2021-го рост был 17,5%).

Эксперты не исключают, что очередной скачок цен связан со вспышкой птичьего гриппа в Тюменской области. Там в середине октября была остановлена крупнейшая птицефабрика «Боровская», которая поставляла яйца в том числе на Средний Урал. Продукт был изъят из магазинов. А на самом предприятии в течение двух недель ежедневно сжигали тонны птицы и яиц.

В минАПК «Новому Дню» ранее сообщали, что Свердловская область обеспечивает себя яйцами на 101,1%, дефицита в связи с птичьим гриппом в Тюмени не ожидается.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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