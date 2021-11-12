Под Екатеринбургом сняли карантин по птичьему гриппу

В селе Патруши Сысертского района власти сняли карантин по птичьему гриппу. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Ввели карантин в середине октября. В подсобном хозяйстве местной жительницы нашли зараженных кур. В радиусе 5 километров от очага ввели угрожаемую зону. В ней был запрещен ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, запрещена заготовка и вывоз кормов, проведение сельхозярмарок и охота на птиц.

Грипп птиц передается через корм или воду, заразны также яйца, перья, тушки убитых, равно как и инвентарь, который был в контакте с больными курицами. Больную птицу ветеринары уничтожают. Этим гриппом болеют курицы, утки, фазаны и перепела, а также человек, кошки, собаки и лошади.

Как ранее писал «Новый День», в Тюмени на Боровской птицефабрике в середине октября этого года произошла вспышка птичьего гриппа. По предписанию надзорных органов все поголовье подлежало уничтожению через сжигание. После этого, в начале ноября, в Свердловской области подорожали яйца.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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