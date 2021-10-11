Под Екатеринбургом обнаружен птичий грипп

В Сысертском районе зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Заражены оказались курицы в селе Патруши, передает корреспондент «Нового Дня». Речь идет о подсобном хозяйстве. «В настоящее время зарегистрирован один очаг. Проводится обход. Постановление еще готовится», – рассказали агентству в Сысертской ветеринарной станции.

Также сегодня в администрации городского округа прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оперативно получить комментарий от представителей муниципалитета не удалось, однако, по информации «Нового Дня», в угрожаемую зону 5-10 километров вошли село Патруши и поселок Октябрьский.

Грипп птиц передается через корм или воду, заразны также яйца, перья, тушки убитых, равно как и инвентарь, который был в контакте с больными курицами. Инкубационный период гриппа, когда не проявляются симптомы, может длиться от суток до недели. Зараженные куры сонливы, чихают, хрипят, у них может синеть гребень и сережки, течь слезы, развиваться отеки головы, парализовать шею и конечности, и так далее. «Грипп птиц характеризуется высокой смертностью. Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудителя больную птицу уничтожают», – говорится в памятке, которую раздают местным жителям.

Там же напоминается, что гриппом птиц болеют и курицы, и утки, и фазаны, и перепела, а также человек, кошки, собаки и лошади.

Ранее в Свердловской области был введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней в пяти муниципалитетах. У владельцев подсобных хозяйств изымают животных, чтобы утилизировать их правильно. Некоторым позволили забить свиней с условием, что они не пойдут на продажу. При этом АЧС неопасна для человека, употреблять в пищу зараженное мясо можно, однако чума крайне заразна для других свиней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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