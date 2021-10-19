В Екатеринбурге продолжают продавать яйца фабрики «Боровская», где обнаружен птичий грипп (ФОТО)

В магазинах Екатеринбурга по-прежнему можно купить яйца производства тюменской птицефабрики «Боровская», на которой зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Заказать продукцию можно через популярный маркет-плейс, вероятно, распродают остатки предыдущих партий. На самой фабрике яйца и птиц уже второй день сжигают.

Как передает корреспондент «Нового Дня», яйца «Боровские» доступны для заказа в «Сбермаркете» – из «Ашана» (самый большой ассортимент), «Ленты», «Окей». В то же время через этот же маркетплейс продукцию «Боровской» уже не продают «Метро», «Магнит», «Верный» и «Мегамарт». Хотя раньше, по информации покупателей, в «Метро» точно была продукция тюменского производителя.

В пресс-службе сети магазинов «Магнит» «Новому Дню» сообщили, что и на полках магазинов найти продукцию «Боровской» не получится.

«Здоровью покупателей ничего не угрожает. Мы перераспределили поставки на других поставщиков, поэтому рассчитываем на стабильные поставки в необходимом объеме», – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службах «Верного» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») на момент публикации на вопросы «Нового Дня» о наличии товара или его замещении не ответили. Также пока нет информации от министерства агропромышленного комплекса: какую долю занимала продукция «Боровской» в Свердловской области. Если ответы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, на крупной птицефабрике «Боровская» в Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа. На предприятии второй день уничтожают все поголовье кур и яйца. Кроме того, объявлена ЧС в двух соседних поселках, где птиц изымают у частников, чтобы тоже унижтожить. В Россельхознадзоре рассказали, что птичий грипп мог быть занесен на предприятие из-за несоблюдения ветеринарных требований.

Ранее «Новый День» сообщал, что и в Сысертском районе Свердловской области были зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Заражены оказались курицы в селе Патруши, но там речь шла о единичных случаях в частных хозяйствах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

В Свердловской области отменили один из режимов ЧС, еще два действуют. / За полгода в России 1100 врачей умерли от Covid-19. / На птицефабрике «Боровская», где обнаружен птичий грипп, вторые сутки жгут птицу и яйца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»