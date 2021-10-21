Продукцию птицефабрики «Боровская», где бушует птичий грипп, изымают из продажи в 22 регионах страны

Продукцию птицефабрики «Боровская» из Тюменской области, где случилась вспышка птичьего гриппа, рекомендовано изъять из продажи. Такое предложение внесли специалисты Россельхознадзора. Предприятие должно отозвать яйца и мясо птицы из торговых точек в 22 регионах России, в том числе речь идет о Тюменской, Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО.

В связи со свпышкой птичьего гриппа птицефабрика должна уничтожить все пологловье птицы, речь идет о 4,5 миллионах голов. А также утилизации подлежат яйца. Кур умерщвляют и потом сжигают. Для обеспечения всех работ на птицефабрике круглосуточно находятся 200 сотрудников – они не имеют права покидать территорию предприятия до устранения проблемы.

Также в районе 6 км от птицефабрики объявлена карантинная зона. Вся птица с частных подворий должна быть изъята и уничтожена.

В поселках Боровский и Андреевский из-за птичьего гриппа был введен режим чрезвычайной ситуации.

В областном управлении Россельхознадзора считают, что вспышка гриппа на фабрике произошла из-за несоблюдения ветеринарных правил и что предприятие не раз привлекали за это к ответственности. В частности, на фабрике не были разделены дорожные потоки для выноса отходов, в том числе павшей птицы, и подвоза кормов. Отсутствуют сточные лотки с направлением стоков в приемный резервуар. Кроме того, на территории птицефабрики располагаются сторонние организации, чей транспорт свободно ездит по территории. Постоянно возникают к «Боровской» вопросы и по поводу складирования помета птиц – он отравляет земли и никак не рекультивируется, что также не способствует эпидемиологический ситуации в области.

Как ранее писал «Новый День», помимо вони от помета с полей, занятых отходами птицефабрики, тюменцы теперь жалуются и на вонь от горящих туш и перьев со стороны «Боровской».

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.10.21

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