Пора домой: спасатели завершили работу на птицефабрике «Боровская»

Уральские спасатели закончили работу в зоне ЧС в Тюменской области по оказанию помощи в ликвидации вспышки «птичьего» гриппа и предотвращении распространения заболевания.

Напомним, сводная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России прибыла в Тюменскую область 18 октября. В течение недели 50 спасателей помогали утилизировать зараженную птицу птицефабрики «Боровская».

Между тем, утилизация изъятого поголовья птиц продолжается. Напомним, согласно требованиям Роспотребнадзора утилизации подлежит не только птица с фабрики, но и домашнее поголовье в зоне карантина в радиусе 6 километром от очага заболевания.

В очаге птичьего гриппа на Боровской птицефабрике осталось ликвидировать 1 млн кур. На 26 октября предприятие уничтожило 3 млн 300 тысяч птиц. О количестве уничтоженных яиц данных нет.

Тюмень, Александр Непомнящий

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