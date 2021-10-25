Сотрудников птицефабрики «Боровская» начали переводить в «чистую» зону

Работников птицефабрики «Боровская» начали поэтапно выводить в «чистую» зону. Об этом рассказали в в департаменте АПК Тюменской области. Выведенные из эпизоотического очага сотрудники предприятия в течение семи дней будут находиться под наблюдением врачей.

«На период работы в зоне карантина для персонала организован отдых в административно-бытовых помещениях, которые оснащены кроватями и постельными принадлежностями. Обеспечено трехразовое горячее питание. Работникам выдаются необходимые средства индивидуальной защиты. Проводятся регулярная термометрия и контроль за состоянием здоровья», – рассказал директор по персоналу ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Сергей Костарев.

Тем временем, на птицефабрике продолжается утилизация птицы из очага птичьего гриппа. На территорию для сжигания биологических отходов имеют доступ только сотрудники, задействованные в мероприятиях, рассказал заместитель начальника областного управления ветеринарии Роман Зверев.

«Перемещение упакованных в полиэтиленовые пакеты биоотходов к месту утилизации осуществляется автотранспортом, имеющим герметичные кузова, накрытые тентами. После перевозки транспорт в обязательном порядке подлежит дезинфекции, а персонал проходит санитарную обработку», – уточнил он.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 25.10.21

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