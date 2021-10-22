Жители Тюмени продолжают жаловаться на запах «горелой птицы» – это птицефабрика «Боровская» уничтожает 4 млн кур

Жители Тюмени продолжают жаловаться на вонь от сжигаемой птицы. Сегодня в одном из городских пабликов, человек, проживающий в микрорайоне Восточном, написал обращение к «Государственному санитарному врачу и ко всем контролирующим органам». В нем говорится: «Сегодня в 05.00 весь Восточный район в дыму, и похлеще чем при пожарах."

В комментариях, пользователи в основном сходятся во мнении, что источник запаха – утилизируемая птица с фабрики «Боровская». Напомнин, недавно ее закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Руководством было принято утилизировать (сжечь) всю продукцию птицефабрики.

Между тем, в комментариях отметилось и региональное управление Роспотребнадзора. По их данным, проведенная проверка не выявила в воздухе вредных веществ. Правда, пробы были взяты еще 20 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сколько еще жителям Тюмени придется терпеть неприятный запах – тоже неизвестно. Утилизации подлежит порядка 4 миллионов голов птицы и все запасы яиц. На каком этапе сейчас находится этот процесс, не сообщается.

О вспышке птичьего гриппа на «Боровской» птицефабрике «Новый День» подробно можно прочитать здесь.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 22.10.21

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