На птицефабрике «Боровская», где обнаружен птичий грипп, вторые сутки жгут птицу и яйца

Сжигание поголовья птиц и яиц на фабрике «Боровская» в Тюменской области продолжается уже двое суток. Неприятный запах, по словам жителей, ощущается даже в центре самой Тюмени, на набережной. Сколько еще потребуется времени, чтобы уничтожить тысячи зараженных птиц, на предприятии сказать не смогли.

«Уничтожение птиц продолжается. Все комментарии мы даем по письменному запросу», – ответили «Новому Дню» в приемной генерального директора Евгения Несвата. РИА «Новый День» направило запрос в адрес руководителя фабрики, в котором интересуется причинами вспышки, ущербом, сроком восстановления работы и так далее. Как только будут получены ответы, они будут опубликованы.

Жители Тюмени жалуются на едкий запах даже в центре города. «Сегодня пахнет даже на набережной», – говорят тюменцы. Но официально, по данным Роспотребнадзора, нормативы предельной концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

В поселении Боровский тоже продолжается уничтожение птиц в частных хозяйствах: населенный пункт вместе с соседним Андреевским попал в зону ЧС. Изначально местным жителям сообщали, что они должны передать в администрацию данные о численности птиц в хозяйстве для вакцинации. «Для определения количества вакцины необходимо понять количество птицы в поселке Боровский и в дачных обществах. Сотрудниками администрации поселка и волонтерами будет осуществляться подворовой обход», – говорилось в официальном сообщении.

Но впоследствии планы изменились. Сейчас куриц уничтожают. По данным селян, их кладут в мешок, усыпляют и вывозят на больших машинах. В администрации поселения по телефону подтвердили, что куриц уничтожают, но сколько именно птицы в селе, не сообщили: когда узнали, что общаются с журналистом, разговаривать не захотели. Глава Боровского Светлана Сычева посоветовала обращаться «в штаб района».

Между тем, Россельхознадзор по Тюменской области выявил, что птичий грипп на «Боровской» мог быть занесен из-за несоблюдения ветеринарных требований, – пишет сегодня «Деловой квартал. Тюмень». За нарушения птицефабрику неоднократно штрафовали. В частности, на предприятие заезжал транспорт посторонних организаций, пометом загрязнялась земля. Трупы птиц и корма вывозятся по одной дороге, что запрещено. Причем заболевание обнаружено не только в цехе №3, как сообщалось изначально, но и в цехе №1, – сообщили «ДК» в Россельхознадзоре.

На официальном сайте управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО также говорится, что в регионе прошло совещание с руководителями крупных птицеводческих и свиноводческих хозяйств. В частности, о мерах безопасности рассказали руководители ЗАО «Птицефабрика Пышминская» (расположена недалеко от «Боровской» – прим. ред), ООО «Абсолют-Агро», АО «Продо Тюменский бройлер», ООО «Руском».

«Участники совещания отметили, что птицефабриками принимаются недостаточные меры по обеспечению биологической защиты. В сложившейся ситуации требуется неукоснительное соблюдение ветеринарных правил, а также понимания бизнесом всей ответственности за благополучие региона», – заключили в Россельхознадзоре.

Напомним, вспышка птичьего гриппа, выявленная на «Боровской», привела к введению режима ЧС в двух населенных пунктах, выделена карантинная зона. На самом предприятии в постоянном режиме остаются около 200 сотрудников, которые занимаются уничтожением птицы. К ликвидации уже присоединилось МЧС.

Тюмень, Анастасия Истомина

Тюмень. Другие новости 19.10.21

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