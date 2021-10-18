МЧС подключается к решению вопроса со вспышкой птичьего гриппа на тюменской птицефабрике

В Тюменскую область прибыла сводная группа Уральского учебного спасательного центр МЧС России. Спасатели будут помогать ликвидировать вспышку птичьего гриппа на птицефабрике «Боровская». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного управления ведомства.

В регион направили 50 человек и шесть единиц техники, в том числе два мобильных комплекса специальной обработки, высокомодульный мобильный комплекс санитарной обработки и автомобиль радиационно-химической разведки. Специалисты окажут помощь работникам птицефабрики по ликвидации очага заболевания птиц, говорится в сообщении МЧС.

Как ранее писал «Новый День», взять под контроль вспышку птичьего гриппа в Тюменской области пока не удается. На птицефабрике «Боровская» пришлось уничтожать часть поголовья птиц и закрыть на предприятии для обеспечения его жизнедеятельности 200 сотрудников. Сколько они вынуждены будут жить на территории предприятия – неизвестно. Помимо «Боровской», вспышка затронула и всех заводчиков птицы, которые проживают в радиусе 6 км от птицефабрики. Их питомцы будут изъяты и уничтожены.

Тюмень, Александр Непомнящий

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