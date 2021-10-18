Птичий грипп в Тюменской области: уничтожается птица с крупной птицефабрики и частных подворий

В Тюменской области пока не удается купировать вспышку птичьего гриппа. Заболевание распространяется по территории региона. Как сообщает «Новый День», из-за вспышки инфекции на Боровской птицефабрике (одном из крупнейших производителей мяса птицы и яйца) в поселках Боровский и Андреевский введен режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что птица будет изъята не только на самой фабрике, но и в радиусе 6 километров, в том числе и с частных подворий. Соответствующее постановление подписано в администрации Тюменского района.

Изъятие будет проводить комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, представители администрации Тюменской района. Ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в максимально короткие сроки в виде компенсации за изъятую птицу по рыночной стоимости.

Тем временем, на самой птицефабрике, из-за введенного карантина осталось внушительное количество работников. Из-за режима ЧС они не смогут покидать территорию комплекса.

«На птицефабрике, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой птица вывозится на утилизацию. Работники птицефабрики, обеспечивающие деятельность предприятия, это порядка 200 человек, размещены в цехах. Они обеспечены кроватями, раскладушками, постельным бельем. Организовано трехразовое питание. Сейчас, исходя из скорости утилизации, решается вопрос о вахте» – рассказал генеральный директор птицефабрики Боровская Евгений Несват.

При этом он отметил, что назвать сроки полной ликвидации очага гриппа птиц сложно. Ситуация на контроле у министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что птичий грипп выявлен и в Свердловской области.

Отметим, что птчиий грипп может представлять опасность для людей – случаи перехода его от птиц к людям известны. В случае возникновения каких-либо подозрений по поводу здоровья необходимо сразу обратиться к врачам.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 18.10.21

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