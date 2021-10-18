«Воняет сожженными курицами!» – тюменцы жалуются, что утилизация птиц на крупной птицефабрике отравляет воздух

Сегодня, 18 октября, Тюмень вновь накрыло дымкой. Тюменцы жалуются на происходящее в соцсетях и винят в происходящем утилизацию птицы с птицефабрики «Боровская».

Напомним, истребить поголовье огромного производства решили после того, как обнаружили вспышку птичьего гриппа в Тюменском районе.

Между тем, в региональном МЧС сегодня сообщили, что причиной задымления являются природные пожары в Свердловской области. Пожары в области есть, но они расположены относительно далеко от областного центра. В Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах.

Тем не менее, областной Роспотребнадзор провел исследования и данные говорят, что в пробах воздуха в Тюмени вредные вещества не выявлены.

«Место для сжигания восприимчивого поголовья птицы к вирусу высокопатогенного гриппа птиц и продуктов птицеводства расположено на значительном удалении от жилой застройки. В пробах воздуха, отобранных 18 октября в г.Тюмени в районе улиц Федюнинского – Широтная, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено», – говорится в сообщении ведомства.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 18.10.21

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