МинАПК: птичий грипп в Тюмени не приведет к дефициту яиц на Среднем Урале

Свердловская область обеспечивает себя яйцами на 101,1%, дефицита в связи с птичьим гриппом в Тюмени не ожидается, – сообщили в министерстве агропромышленного комплекса региона. На местных предприятиях разработаны и проводятся мероприятия, направленные на предотвращение заноса вируса.

«Уровень самообеспечения яйцами и яйцепродуктами в Свердловской области составляет 101,1%. В соответствии с данными Свердловскстата объем ввоза яиц и яйцепродуктов из других субъектов России сопоставим с объем вывоза из Свердловской области. Дефицита на рынке яйца не ожидается», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области, отвечая на вопрос, повлияет ли птичий грипп на фабрике «Боровская» на обеспечение жителей продукцией.

При этом в министерстве не располагают данными – какие магазины продавали яйца «Боровской», поскольку это является коммерческой информацией. Ранее «Новому Дню» в «Магните» рассказали, что продавали яйца тюменской фабрики, но сейчас их на прилавках нет.

Что касается безопасности на птицефабриках Среднего Урала, в соответствии с ветеринарными правилами там действует система биологической защиты, предприятия работают в режиме «закрытого типа», отметили в минАПК.

«Разработаны и проводятся мероприятия, направленные на предотвращение от заноса гриппа птиц», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», на крупной птицефабрике «Боровская» в Тюменской области произошла вспышка птичьего гриппа. На предприятии второй день уничтожают все поголовье кур и яйца. Кроме того, объявлена ЧС в двух соседних поселках, где птиц изымают у частников, чтобы тоже уничтожить. В Россельхознадзоре рассказали, что птичий грипп мог быть занесен на предприятие из-за несоблюдения ветеринарных требований. Более того, по мнению экспертов, и на других птицефабриках региона недостаточно соблюдаются меры безопасности.

Ранее «Новый День» сообщал, что и в Сысертском районе Свердловской области были зарегистрированы случаи птичьего гриппа. Заражены оказались курицы в селе Патруши, но там речь шла о единичных случаях в частных хозяйствах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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