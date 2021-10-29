Не только птица: что сожгли из очага гриппа на Боровской птицефабрике за полмесяца. СПИСОК

В Тюмени завершается утилизация птицы с Боровской птицефабрики. Напомним, ранее там произошла вспышка птичьего гриппа. По предписанию надзорных органов все поголовье подлежало уничтожению через сжигание. Всю прошедшую неделю восточные районы Тюмени были затянуты едким дымом, на что неоднократно тюменцы жаловались в соцсетях. Дело даже дошло до создания петиции на портале change.org в адрес Владимира Путина и федеральных органов власти. На данный момент обращение подписало уже 2000 человек.

Тем временем, Россельхознадзор по Тюменской области отчитался, что на фабрике Боровская птицы не осталось. Сейчас утилизация подходит к завершению. Утилизировали, при этом, не только кур. По сообщению ведомства сжигали также и готовую продукцию. В общей сложности, речь идет о более, чем 57,5 тоннах.

В списке значатся полуфабрикаты из мяса птицы в объеме 54,5 тонны: изделия колбасные (видимо тоже из куры) – более 1,5 тонн; почти 1,5 тонны куриного филе. В огонь отправилось также более 12 миллионов яиц.

При этом в Россельхондзоре напомнили, что на территории Тюменской области по-прежнему действует 7 очагов птичьего гриппа в Тюменском, Казанском, Упоровском, Ялуторовском и Бердюжском районах.

Управление Россельхознадзора напомнило, что в случае массового заболевания или падежа птиц, содержащихся в личных подворьях, необходимо незамедлительно информировать о ЧП государственную ветеринарную службу и Управление Россельхознадзора.

Тюмень, Александр Непомнящий

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