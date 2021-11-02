Директор департамента АПК Тюменской области: активная фаза сжигания кур и яиц на «Боровской» закончена

Активная фаза сжигания кур, яиц, мяса и другой продукции птицефабрики «Боровская», на которой произошла вспышка птичьего гриппа, завершена. Об этом рассказал руководитель департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов. Накануне жители Тюмени вновь жаловались в соцсетях на зловонный смог. По словам чиновника, 3 из 12 очагов, в которых сжигалась продукция, уже прогорели полностью и погасли. Остальные прогорят в ближайшее время.

За все время, утилизации подлежало более 6 тысяч тонн продукции птицефабрики, в том числе и корма. Из-за этого не использовали специальные кремационные печи. Их мощность всего одна тонна в сутки. При простом подсчете становится ясно, что в таком случае утилизация продолжалась бы не менее 3 лет. А перевозка в более удобное время была исключена требованиями санбезопасности.

Напомним, что птичий грипп был выявлен на «Боровской» в середине окрября 2021 года, практически с тех пор жители Тюмени в социальных сетях жалуются на вонь от горящего куриного мяса. Накануне СКР по Тюменской области начала проверку по факту загрязнения «Боровской» воздуха и земли. А перед этим жители региональной столицы начали собирать подписи под обращением к Владимиру Путину с требованием прекратить травить их продуктами горения с «Боровской»

Тем временем, в Тюменской области на карантин по птичьему гриппу закрыли ещё один населённый пункт. На этот раз инфекция выявлена в селе Кунгаево Казанского района. Сообщается, что заболевание было выявлено на частном подворье.

Ряд ограничений по птичьему гриппу в Тюменской области был снят. Карантинные мероприятия прекращены в Тюменском, Упоровском, Ялуторовском районах, городе Ялуторовске и в Заводоуковске.

Тюмень, Александр Непомнящий

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