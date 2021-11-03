Неутешительный прогноз: кура будет гореть на полигоне возле Боровской птицефабрики ещё пару недель

Горение на полигоне Боровской птицефабрики, со всеми вытекающими последствиями в виде стойкого запаха в окрестностях и в Тюмени, будет продолжаться, ориентировочно, ещё две недели. Напомним, на предприятии утилизируют продукты птицеводства из-за вспышки птичьего гриппа. Продлится все это примерно до 15 ноября, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. Но на этом злоключения жителей восточной части Тюмени не закончатся. 18 ноября утилизаторы собираются сжечь яичный порошок. Впрочем, обещают, что это продлится всего одну ночь. В соцсетях уже предсказывают, что вонь от этого мероприятия может быть похуже, чем от курятины.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 03.11.21

В Тюмени и области с 8 ноября QR-коды становятся обязательными для посещения ТЦ, а также объектов досуга и культуры. / Где хранить QR-код, чтобы не устраивать пробку на входе в общественные места. / Цифра дня: с 30 октября прививочная кампания в УрФО ускорилась в 11 раз. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»