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Понедельник, 1 ноября 2021, 14:44 мск

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Следственный комитет проверит Боровскую птицефабрику на предмет загрязнения воздуха продуктами горения

СУ СКР по Тюменской области проведет проверку Боровской птицефабрики. Поводом для этого послужило обращение пользователя одной из социальных сетей о незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике, а также загрязнением атмосферы и земли.

«С целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователями СКР будут проверены доводы, изложенные в обращении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», Отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на Боровской птицефабрике в середине октября этого года произошла вспышка птичьего гриппа. Согласно полученному предписанию, все поголовье птиц на предприятии подлежало уничтожению. Эта же участь постигла и яйца, а также мясо птицы и другую продукцию. Птицефабрика уничтожала продукцию путем сжигания, что вызвало устойчивый запах гари, на который жаловались в социальных сетях жители Тюмени. Они же написали петицию в адрес Путина и правительства РФ с требование вмешаться в ситуацию и заставить Боровскую птицефабрику прекратить жечь птицу и отравлять воздух.

Тюмень, Елена Васильева

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