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NewDayNews.ru

Пятница, 29 октября 2021, 11:12 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменцы просят Путина решить проблему вони от сотен тысяч сжигаемых каждый день кур

На change.org появилась петиция, которую создали жители Тюмени. В ней они жалуются на гарь от утилизируемой птицы на птицефабрике «Боровская». Напомним, ранее там произошла вспышка птичьего гриппа. Позднее было принято решение утилизировать (сжечь) все поголовье – 4 миллиона кур. В течение последних дней тюменцы в соцсетях жаловались на смог, который принес с собой запах жженой птицы.

«Мы хотим жить в чистом городе с воздухом, в котором кислород, а не пары гари от трупов птиц, их яиц и экскрементов. Мы просим обратить внимание на ситуацию глав города и района! Главу государства!" – говорится в петиции (орфография и пунктуация сохранены – прим. НД)

К данному моменту петиция набрала более 1100 голосов. Адресаты – президент Владимир Путин, Госдума, правительство России и местная администрация.

Как ранее сообщал «Новый День», терпеть вонь от сжигаемых в печах кур тюменцам приходится с середины октября. На птицефабрике требуется уничтожить еще около миллиона тушек и горожан просят потерпеть еще немного.

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