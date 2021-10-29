Тюменцы просят Путина решить проблему вони от сотен тысяч сжигаемых каждый день кур

На change.org появилась петиция, которую создали жители Тюмени. В ней они жалуются на гарь от утилизируемой птицы на птицефабрике «Боровская». Напомним, ранее там произошла вспышка птичьего гриппа. Позднее было принято решение утилизировать (сжечь) все поголовье – 4 миллиона кур. В течение последних дней тюменцы в соцсетях жаловались на смог, который принес с собой запах жженой птицы.

«Мы хотим жить в чистом городе с воздухом, в котором кислород, а не пары гари от трупов птиц, их яиц и экскрементов. Мы просим обратить внимание на ситуацию глав города и района! Главу государства!" – говорится в петиции (орфография и пунктуация сохранены – прим. НД)

К данному моменту петиция набрала более 1100 голосов. Адресаты – президент Владимир Путин, Госдума, правительство России и местная администрация.

Как ранее сообщал «Новый День», терпеть вонь от сжигаемых в печах кур тюменцам приходится с середины октября. На птицефабрике требуется уничтожить еще около миллиона тушек и горожан просят потерпеть еще немного.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 28.10.21

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