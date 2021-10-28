Нужно немножко потерпеть: вонять тысячами сжигаемых на птицефабрике «Боровская» кур закончит через неделю

Утилизацию птицы на Боровской птицефабрике планируется завершить к началу ноября. Устойчивый запах гари связан с продолжением этой работы. На предприятии сжигают тысячи тушек и яйца. Горожане, особенно жители восточной части города, в ежедневном режиме продолжают жаловаться на запах паленой птицы в соцсетях.

«Запах связан с работой по ликвидации ЧС на территории Боровской птицефабрики из-за распространения высокопатогенного гриппа птицы. Там проводятся дезинфекционные мероприятия – сжигание биологического материала. Планируем закончить все действия по утилизации к началу ноября, приступить к дезинфекции цехов фабрики», – об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия».

Ранее сообщалось, что в очаге птичьего гриппа на Боровской птицефабрике осталось ликвидировать 1 млн кур. Предприятие уже уничтожило более 3 млн птиц, что, безусловно, не могло не сказаться на качестве воздуха в Тюмени и Тюменской области. Однако в первые дни реализации программы по утилизации кур и яйца власти предпочитали списывать вонь в воздухе на торфяники, горящие в Екатеринбурге. По совпадению, как только в уральской столице вопрос с подземными пожарами на юго-западе города был решен, была признана и проблема вони от сжигаемых на «Боровской» кур.

Как уже писал «Новый День», накануне «Боровскую», которая с середины октября борется с птичьим гриппом, покинули спасатели, которые помогали ликвидировать последствия вспышки.

О вспышке птичьего гриппа на одном из крупнейших в регионе предприятий по производству яиц и куриного мяса можно прочитать в материале «Нового Дня».

Тюмень, Александр Непомнящий

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