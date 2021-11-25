На Среднем Урале резко растут цены на крупы, макароны и яйца

Рост цен на продукты в Свердловской области, похоже, не остановится. На этой неделе существенно подорожали рис, гречка, вермишель, капуста и морковь. Кроме того, продолжают дорожать яйца и курица.

По свежим данным Свердловскстата, всего за одну неделю рис стал дороже на 2,33% – килограмм стоит в среднем 113 рублей, вермишель – на 2,4% (почти 120 руб./кг) гречка – на 1,04% (119 руб./кг). Из овощей в цене подросли на 2% морковь и капуста – они стоят 43 и 37 рублей соответственно.

Десяток яиц на полках магазинов можно найти в среднем за 80 рублей (+1,2% за неделю), курицу – за 184 рубля за килограмм. При этом за прошлый месяц яйца подорожали на 10%, курица – на 4,5%, и цены продолжают расти.

По официальным данным Свердловскстата, за год (с октября 2020-го по октябрь 2021-го) цены на продовольственные товары выросли в среднем на 9,5%. Хотя если брать отдельные категории, то можно увидеть цифры и 40%, и 60% (морковь и картофель).

Напомним, летом цены на морковь били рекорды. Стоимость за 1 килограмм овоща доходила до 100 рублей. Власти винили во всем засуху 2020 года. Стоит отметить, что и в этом году аграрии просили ввести в Свердловской области режим ЧС, так как из-за отсутствия дождей урожай был плохим. В середине сентября фермеры собрали картофеля в три раза меньше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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