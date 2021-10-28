На Среднем Урале дорожают хлеб, мука и яйца

В магазинах Свердловской области начали расти цены на хлеб. По сообщениям уральцев, в среднем – на 1-3 рубля за буханку. Свердловскстат подтверждает: за неделю цены на муку выросли на 1,03%, на хлеб ржаной – почти на 2%.

«Хлеб в магазинах стал дороже. Например, «Бабушкин» от «Смака» покупали в «Монетке» за 29 рублей, сейчас он дороже 31 рубля. Батон «Подмосковный» был тоже 29, стал – 32», – рассказала «Новому Дню» пенсионерка из Екатеринбурга.

По данным Свердловскстата, за неделю цены на муку и продукты из нее действительно поднялись. Сама мука стоит сейчас в среднем 48,27 рубля за килограмм (+1,03% к прошлой неделе), хлеб из ржаной муки – 68,23 рубля за килограмм (+1,91%), вермишель – 115,21 рубля (+1,05%), макаронные изделия – 109,81 рубля (+2,8%).

Сезонно подорожали огурцы – на 20% за неделю и помидоры – на 10%. Они стоят 128,82 рубля и 181,82 рубля за килограмм соответственно.

Если смотреть на рост цен за год (с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года), то видно, что подорожали вообще все продукты, но больше всего – овощи. Например, обычная капуста сейчас стоит на 70% дороже (36,57 рубля на сентябрь), картошка – на 46% (34,22 рубля), морковь – на 35% (44,82 рубля). Курица выросла в цене на 28%, свинина и баранина – на 11-13%, говядина – на 7,6%, яйца – на 17%, сахар – на 29%, мука – на 12%, хлеб – на 4-8% и так далее. Дешевле за год стали только яблоки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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