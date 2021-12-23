Перед Новым годом дорожают конфеты, яйца и детское питание

В Свердловской области продолжают дорожать молочные продукты, яйца, овощи, сладости, а также крупы и макароны. Кроме того, за неделю выросли цены на детское питание.

По данным Свердловскстата, за последнюю неделю подорожали почти все социально значимые продукты. Что-то поднялось в цене незначительно – в пределах 1%, что-то – сразу на 3-7%. Проще перечислить продукты, которые стоят столько же, сколько и неделю назад, – это свинина, курица, колбаса, хлеб, лук и водка.

Сильнее всего подорожали за неделю огурцы (на 7%, до 150 рублей за килограмм) и помидоры (+5%, 143 руб.), что объяснимо: для этих овощей сейчас не сезон. Обычная белокочанная капуста стала дороже на 6,7% – килограмм стоит уже почти 45 рублей.

В преддверии Нового года стоимость конфет подросла на 3,7% (394 рубля за килограмм стоят мягкие, глазированные шоколадом), сахара – на 1,45% (55,4 рубля за килограмм), чая – на 3,87% (977 рублей за килограмм).

Продолжают расти в цене яйца. Десяток стоит в магазинах в среднем уже 82,61 рубля (+1% за неделю). После повышения цен на молоко ожидаемо подорожали сметана (+3,3%) и творог (+1,6%).

Кроме того, на этой неделе вверх поползли цены на детское питание. Баночка мясного пюре стоит в среднем 86,9 рубля (+2,05%), овощного – 53,5 рубля (+1,91%).

По официальным данным Свердловскстата, за год (с октября 2020-го по октябрь 2021-го) цены на продовольственные товары выросли в среднем на 9,5%. Хотя если брать отдельные категории, то можно увидеть повышение и на 40%, и на 60% (морковь и картофель).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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