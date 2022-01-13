В первую неделю 2022 года резко начали дорожать овощи и фрукты

В магазинах Свердловской области с 1 января начали дорожать основные овощи и фрукты – цены выросли на 2-14% за неделю. Остальные товары пока не показывают положительной динамики.

По данным Свердловскстата, картофель за первую неделю 2022 года стал дороже на 4,5% – килограмм стоит в среднем 45,2 рубля. Морковь подорожала на 5,6% – до 44,1 рубля за килограмм, капуста – на 7,6% до 49,9 рубля за килограмм. Цены на лук выросли на 2,6% – до 28,5 рубля. Сезонно дорожают помидоры (+13,8%) и огурцы (+9,3%).

Также повысились цены на фрукты – яблоки стоят в среднем 98 рублей за килограмм (+3,2% за неделю), бананы – 83,7 рубля (+2,6%).

Напомним, перед Новым годом дорожали молочные продукты, яйца, овощи, сладости, а также крупы и макароны. Мониторинг Свердловскстата показывает, что рост цен практически не прекращался в 2021 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»