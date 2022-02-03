Министр рассказал, что будет с ценами на овощи весной

В Свердловской области регистрируется подорожание овощей и картофеля. Скорее всего, тенденция сохранится и весной. В министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области сообщили, что ведут переговоры с крупными ретейлерами и союзами производителей, чтобы сдержать рост цен на эту продукцию. «Мы прорабатываем вопрос по взаимодействию сетей с сельхозпроизводителями, с союзами тоже переговорили, чтобы они, как и сети, у себя сформировали продукт с минимальной стоимостью», – сказал глава регионального минАПК Артем Бахтерев.

В ответ на вопрос о росте цен на картофель, стоимость которого в торговых сетях разнится от 40 до 100 рублей за килограмм, чиновник уточнил, что в регионе его выращивается достаточно. «В хорошие годы, незасушливые, мы обеспечивали население на 105% по картофелю, в этом году на 95% с учетом личных подсобных хозяйств, овощами открытого грунта – в силу погодно-климатических условий – 40% область традиционно обеспечивает», – сказал Бахтерев.

По его словам, в будущем году, чтобы удовлетворить спрос свердловчан на картошку и овощи, их посадят больше. «Даже несмотря на погодные условия. Под тот же борщевой набор планируется увеличить уровень посевных площадей. Мы вводим неосвоенные земли в сельскохозяйственный оборот. У нас ежегодно заявляются аргокомплексы, которые вводят новые орошаемые земли», – уточнил министр.

Напомним, по данным Свердловскстата, картофель только за первую неделю 2022 года стал дороже на 4,5%, морковь – на 5,6%, капуста – на 7,6%, огурцы на 9,3%, помидоры – на 13,8%, и даже на лук цены выросли на 2,6%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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