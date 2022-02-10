За неделю выросли цены на бананы, гречку, детское питание и молочные продукты

За последнюю неделю в свердловских магазинах подорожали молоко и сметана, бананы, детские фруктовые и овощные пюре, а также гречка и макароны. Такие данные опубликовал в своем мониторинге Свердловскстат.

Килограмм бананов сегодня стоит в среднем 88,6 рубля (+3,5% за неделю), огурцов – 196 рублей (+2,4%), помидоров – 184 рубля (+1,3%). Подорожали также лук и свекла. Вслед за овощами и фруктами стали дорожать и детские консервы, в производстве которых они используются как сырье. Баночка овощного пюре сейчас в среднем стоит 55,6 рубля за 100 грамм (+2,8% за неделю), фруктового – 44 рубля (+1,6%).

Гречка выросла до 132,6 рубля за килограмм (+2% за неделю), макароны – до 120 рублей (+1%).

Сбывается и прогноз производителей молочной продукции, которые говорили, что с февраля поднимут цены. Молоко стерилизованное за неделю стало дороже на 1,2% (97 рублей за литр), сметана – на 1,5% (256 руб./кг).

Как ранее писал «Новый День», цены на продукты питания безостановочно росли весь 2021 год. За 12 месяцев мясо и птица подорожали на 10-25%, крупы – на 10-15%, овощи – в полтора-два раза.

В министерстве агропромышленного комплекса Свердловской области сообщали, что ведут переговоры с крупными ретейлерами и союзами производителей, чтобы сдержать рост цен хотя бы на овощи. «Мы прорабатываем вопрос по взаимодействию сетей с сельхозпроизводителями, с союзами тоже переговорили, чтобы они, как и сети, у себя сформировали продукт с минимальной стоимостью», – говорил глава регионального минАПК Артем Бахтерев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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