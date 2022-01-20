Подорожало все, кроме яблок: цены на некоторые продукты за прошлый год выросли в полтора-два раза (СПИСОК)

В 2021 году выросли цены вообще на все продукты питания, входящие в основную потребительскую корзину. Исключением стали только яблоки – они подешевели. Мясо и птица подорожали на 10-25%, крупы – на 10-15%, овощи – в полтора-два раза.

Официальные данные о росте цен с декабря 2020 года по декабрь 2021 года опубликовал Свердловскстат. Безусловным антилидером стала капуста: цена выросла более чем в два раза: год назад килограмм стоил около 20 рублей, сейчас – 46,82 рубля. Картошка подорожала на 54% – до 42 рублей, морковь на 32% – до 42 рублей.

Курица в декабре стоила в среднем 179 рублей – это на 25% больше, чем год назад. Говядина, свинина и баранина выросли в цене на 10-13% (426 рублей, 309 рублей и 582 рубля соответственно).

Яйца стоят в среднем 83 рубля за десяток (+18%), сахар – 55,8 рубля (+17%), мука – 52 рубля (+18%). Подорожали все крупы и макароны. Сегодня они стоят более 110 рублей за килограмм.

Напомним, «Новый День» в прошлом году регулярно писал о подорожании продуктов. За весь 2021 год практически не было недель, когда цены останавливали рост.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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