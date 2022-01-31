Молочная продукция в России подорожает с февраля

Производители молочной продукции в России начинают поднимать цены. Компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента в среднем на 9,9% с февраля, сообщает газета «Коммерсантъ». Производитель объясняет это ростом себестоимости производства, удорожанием упаковки и ростом расходов на логистику.

В Danone ожидают, что тренд на рост цен на сырье сохранится и в 2022 году. По ее оценкам, цены на молоко-сырье в России в первом квартале этого года поднимутся еще на 17%. Сахар и подсластители за первое полугодие могут подорожать на 11,6%, а фруктово-ягодные наполнители – на 7,4%.

В компании Valio (бренд Viola) заявили, что к концу 2021 года себестоимость сырого молока выросла на 15-20%, а сырье в среднем подорожало на 15-30%. Там отметили, что отрасль испытывает негативное влияние валютных колебаний, климатических факторов и дефицита трудовых ресурсов. Рост цен становится вынужденной мерой, на которую идут почти все игроки рынка, в том числе Valio, подчеркнули в компании.

В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что цены на молочку практически не росли последние два года, при этом расходы переработчиков по многим статьям заметно увеличились. По его мнению, без индексации переработчикам пришлось бы работать себе в убыток.

В Минсельхозе России меж тем заявили, что не ждут резкого роста цен на молочную продукцию в стране. В ведомстве отметили, что принимаемые меры «в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке». При этом в министерстве признали существенное увеличение издержек производителей и то, что на протяжении 2021 года динамика цен на молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.

Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности, отметили в Минсельхозе. Тем не менее, в Минсельхозе полагают, что на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты и другие составляющие себестоимости «возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», передает ТАСС.

На прошлой неделе в кабмине России заявили, что подготовят меры поддержки молочного бизнеса, чтобы сдержать рост цен на продукты этой категории. Новые меры поддержки будут действовать как для уже работающих производителей, так и помогут новым производствам, отметила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Ранее о повышении цен в среднем на 15,5% с 1 февраля торговые сети уведомил крупнейший игрок на рынке детского питания – АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). В качестве причин в компании назвали удорожание сырья, доставки продукции и компонентов упаковки. По мнению экспертов, вслед за ней цены начнут поднимать и более мелкие производители.

До этого россиян предупредили о скором подорожании хлеба и сладостей. Кроме того, на российском рынке может подорожать мясо птицы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»