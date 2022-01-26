Российские производители предупредили о подорожании детского питания

В России вскоре подорожает детское питание. Крупнейший игрок на рынке – АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») уведомило торговые сети о повышении цен в среднем на 15,5% с 1 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ». В качестве причин в компании называют удорожание сырья, доставки продукции и компонентов упаковки. По мнению экспертов, вслед за крупнейшим российским производителем детского питания цены начнут поднимать и более мелкие производители.

«Прогресс» повысит цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы, десерты и другую продукцию. В компании сообщили, что фруктовые концентраты в среднем подорожали на 26,8-33,3%. Цены на свежие и замороженные овощи и фрукты поднялись на 30,9%, молочное сырье стало дороже на 20%, злаковые (гречка, овес и рис) – на 19%.

Подорожала и тара: стоимость жестяных крышек выросла более чем в два раза, цены на картон и гофру поднялись в полтора раза, алюминий и пластик стал дороже на 25-100%. Затраты на логистику выросли в пределах 30%.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, примеру «Прогресса» последуют и другие производители детского питания. Компании постараются смягчить эффект от повышения цен, разбив процесс на несколько этапов или временно пожертвовав частью своей маржи, прогнозирует эксперт.

В Минсельхозе России, комментируя ситуацию, заявили, что предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходится работать в условиях значительного роста издержек из-за удорожания топлива, электроэнергии, упаковки, логистических услуг и других составляющих себестоимости. Ведомство системно работает над стимулированием роста производства сырья для переработки, подчеркнули в министерстве.

Москва, Наталья Петрова

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