Россиян предупредили о подорожании сладостей

Крупные производители сладостей предупредили торговые сети об увеличении цен на продукцию. Подорожание коснется порядка 350 позиций, от леденцов и халвы до Raffaello и пасты Nutella. «Верный» и «Утконосе онлайн» подтвердили, что получили письма об увеличении цен, пишут «Известия».

Подорожает продукция компаний Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром», «Славянка». Вайли и конфеты «Славянки» вырастут в цене максимум на 18%, торты и пирожные от «Хлебпрома» – максимум на 23%. Рост закупочных цен «Объединенных кондитеров» составит до 18%, в Mondelez – до 19% на бисквиты и печенье, до 9% на шоколад, а на жевательную резинку и леденцы – до 6%. Сладости Ferrero подорожают в среднем на 6%, включая Ferrero и Raffaello, Kinder, пасту Nutella.

Причина роста цен в подорожании сырья: пальмового масла на 40% за год, муки – на 15%, меланжа – на 50% и более. Деревянные паллеты стали дороже на 75%, чем год назад, рассказал изданию источник.

Минсельхоз заверил, что возможны отдельные примеры повышения цен на сладости, но это не массовый тренд.

Напомним, в августе мировые цены на сахар подскочили из-за засухи и неурожая в Бразилии. Производители сладостей в России предупредили о подорожании продукции в конце ноября. Рост цен на конфеты и шоколад ожидался от 5% до 20%.

Москва, Наталья Рязанова

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