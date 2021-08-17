Сахар дорожает на мировых рынках из-за плохого урожая в Бразилии

Мировые цены на сахар продолжают расти из-за плохих погодных условий, которые привели к сокращению поставок из Бразилии. Об этом пишет Bloomberg. Октябрьские фьючерсы на тростниковый и рафинированный (белый) сахар практически достигли четырехлетнего максимума.

Цены на оба вида сырья сейчас находятся на двухнедельном пике. На прошлой неделе фьючерсы на этот продукт выросли на 7%, а месяц назад белый сахар торговался на бирже по 497 долларов за тонну, а тростниковый – около 44 тысяч долларов за тонну.

Стоимость сахара выросла и продолжит расти из-за засухи и заморозков в Бразилии, которые погубили посевы тростника. В прошлом году в стране было собрано 605 млн тонн тростника, а в сезоне 2021-22 годов прогнозируется урожай в объеме от 490 до 500 млн тонн. В результате производителям пришлось компенсировать контрактные обещания за счет существующих запасов, а у трейдеров появился простор для ценовых спекуляций.

Аналитики Bloomberg считают, что дополнительным фактором подорожания может стать новая энергетическая политика Индии, которая тоже является крупным экспортером сахара. В частности, индийский премьер-министр Нарендра Моди решил ускорить программу, согласно которой нужно нарастить долю этанола в топливе до 20% к 2025 году. Этанол также получают из сахарного тростника, велика вероятность, что его стоимость вырастет.

Ранее цены на сахар подскочили и в России, которая экспортирует этот продукт из Алжира, Марокко, Бразилии, ОАЭ и других государств. В начале июля в РФ завезли 37,4 тонн сахара.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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