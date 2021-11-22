В России к Новому году подорожают конфеты и шоколад

Производители сладостей в России собираются увеличить стоимость своей продукции перед Новым годом. Ритейлеры уже получили от поставщиков уведомления о росте цен на конфеты и шоколад от 5% до 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции с 1 декабря. О росте цен на эти продукты также заявили бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов».

Производители объяснили увеличение стоимости сладостей ростом цен на ингредиенты и упаковку. В «Акконде» сослались на повышение стоимости сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов. При этом в компании подчеркнули, что обновление цен необходимо для стабильной поставки товаров.

«Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости – перед Новым годом, Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка», – сообщили в сети магазинов «Верный».

В X5 Group, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», также ждут повышения стоимости конфет. Поставщики этих сетей объяснили повышение отпускных цен на кондитерские изделия ростом затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие.

В свою очередь в Минсельхозе отметил, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек. В ведомстве добавили, что производители предотвращают резкий рост цен на продукцию, оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность. Подорожание сладостей охватывает только отдельные компании, заключили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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