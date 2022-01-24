Мясо птицы в России может подорожать из-за запрета поставок из Европы

Российским птицефабрикам грозит дефицит инкубационных яиц из-за ограничений, введенных Россельхознадзором на поставки этой продукции из ряда европейских стран. Как следствие, на российском рынке подорожает мясо бройлеров. В свою очередь регуляторы считают, что никаких рисков нет.

По словам знакомого с ситуацией источника в отрасли, в конце 2021 года – начале 2022-го Россельхознадзор закрыл поставки из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции, пишет «Коммерсант». В результате цены на инкубационные яйца превысили 40 рублей за штуку против стандартного уровня около 20 рублей.

Подобная ситуация уже наблюдалась в начале прошлого года. Тогда причинами участники рынка называли нарушение поставок продукции из ЕС в связи со вспышками птичьего гриппа и резкий рост спроса на яйца в Китае. По мнению экспертов, проблема может привести к повторению прошлогодней ситуации, когда снизилось предложение и выросли цены на мясо птицы.

Нехватка и рост стоимости яиц могут вынудить птицефабрики на закупку у непроверенных поставщиков. Это грозит занесением болезней, снижением сохранности птицы, а в конечном счете – ростом себестоимости.

В Национального союза птицеводов (НСП) подтвердили, что у некоторых предприятий, закупавших яйцо из подпавших под ограничения регионов, действительно возникла необходимость поиска новых поставщиков, но системного дефицита нет. В союзе считают, что проблема в скором времени решится.

В Минсельхозе заявили, что информацией о перебоях поставок инкубационных яиц не обладают. В министерстве уверены, что в этом году птицеводческие предприятия будут полностью обеспечены продукцией, для чего созданы все условия.

Москва, Зоя Осколкова

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