Правительство готовит меры против роста цен на молочные продукты

Правительство подготовит меры поддержки молочного бизнеса, чтобы сдержать рост цен на продукты этой категории. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала запустить новый инвестиционный цикл в отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

Зампредседателя правительства провела совещание по текущей ситуации в молочной отрасли и ее развитию. Она отметила, что самообеспеченность молочной продукцией в стране ниже установленного в доктрине продовольственной безопасности: 84% вместо 90%. Поэтому нужны новые меры поддержки, которые будут действовать и для уже работающих производителей и помогут новым производствам.

Профильным ведомствам поручено разработать пакет стимулирующих инструментов и меры компенсации затрат на покупку кормов, которые смогут действовать уже в текущем году. Планируется, что господдержка также составит около 54 млрд рублей, как и в прошлом году.

Участники совещания отметили, что отрасль, подобно другим, пострадала в связи с пандемией. По данным Минэкономразвития, за третий квартал 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей – на 12%. Но себестоимости производства увеличилась на 17% за год.

Как сообщал «Новый День», Минсельхоз РФ спрогнозировал рост цен на молочную продукцию еще в ноябре 2021 года. Министерство отметило рост себестоимости производства за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, а также упаковки и горюче-смазочных материалов.

Москва, Наталья Рязанова

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