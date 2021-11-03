Россиян предупредили о скором росте цен на молочную продукцию

Министерство сельского хозяйства России ожидает роста цен на молочную продукцию. Об этом говорится в докладе ведомства, направленного в правительство. Молочка может подорожать уже с 1 декабря.

В докладе за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут анализируется ситуация по всем категориям продовольствия: сахару, подсолнечному маслу, крупам, хлебу, муке, макаронам, мясу, молоку, яйцам, рыбе и овощам. Молочная продукция оказалась единственной категорией, по которой Минсельхоз допустил рост цен, пишут «Известия».

В ведомстве указали, что по всем видам животноводческой и молочной продукции отмечается увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, а также упаковки и горюче-смазочных материалов.

По информации Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг, прибавив в цене 7,7% за год, пастеризованного – 49,1 руб./кг (+7,9%), сливочного масла – 526,3 руб./кг (+5,9%), сыров – 391,5 руб./кг (+4,1%).

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», – говорится в докладе ведомства. При этом в документе не уточняется величина ожидаемого подорожания.

Между тем, как пишет издание, ритейлеры получают от некоторых производителей уведомления о росте цен на продукцию с 1 декабря на 5%.

Для предотвращения роста цен Минсельхоз планирует направить компаниям субсидии в размере 10,6 млрд рублей на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота. А в Минпромторге изданию заявили, что для молочной отрасли разработаны меры, которые минимизирует риск роста цен на продукцию из-за маркировки. К примеру, предприятиям разрешено наносить коды на упаковку типографским способом, и поэтому им не нужно закупать специальное оборудование. Кроме того, при маркировке используют бесплатное ПО для обеспечения работы с электронным документооборотом.

По информации Национального союза производителей молока (Союзмолоко), за год себестоимость производства молочной продукции увеличилась в среднем на 10-12%, а в отдельных случаях – на 27%. Растет стоимость как сырья, так и переработки, уточнили в организации.

Ранее директор департамента национального Союза производителей молока «Союзмолоко» Алексей Воронин рассказал о сложной ситуации, в которой оказалась молочная отрасль в России. По его словам, рыночная цена на продукцию повышалась медленнее, чем себестоимость ее производства. На этом фоне темпы роста производства молочной продукции заметно снизились, подчеркнул эксперт.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.21

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